Jadi Korban Banjir di Korea, Kondisi Maudy Ayunda dan Suami Terungkap: Kami...

PIKIRAN RAKYAT - Hujan yang mengguyur Korea Selatan, khususnya Seoul mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir.

Dari kabar yang didapat, gedung-gedung, rumah warga, maupun fasilitas umum lainnya terendam banjir dengan ketinggian 170 cm.

Mendapat kabar Korea diterjang banjir, netizen lantas merasa khawatir pada pasangan Maudy Ayunda diketahui sedang liburan ke kampung halaman sang suami.

DM Instagram Maudy Ayunda hingga kolom komentarnya juga dipenuhi pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang penasaran dengan kondisi pelantun lagu Perahu Kertas itu.

“Terima kasih buat teman-teman yang sudah checking up on us (yang sudah bertanya soal kondisi kami),” kata Maudy Ayunda.

Disampaikan Maudy Ayunda, lokasinya saat ini berada memang terus menerus diguyur hujan deras.

“Memang kemarin malam Seoul itu hujan deras banget banget banget banget," katanya.

Akibatnya, rencana makan malam Maudy Ayunda dan suaminya, Jesse Choe harus dibatalkan karena keduanya terjebak banjir.

