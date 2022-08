Curahan Hati Nathalie Holscher Diduga Sindir Putri Delina: Walaupun Kamu Yatim Piatu tapi Kamu Gak Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Nama Nathalie Holscher kembali menjadi sorotan publik setelah gugatan cerai dirinya kepada Sule.

Selain itu, Nathalie Holscher juga sebelumnya membeberkan bukti terkait dugaan Sule yang memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita saat masih menjalin rumah tangga dengan Nathalie Holscher.

Namun kali ini Nathalie Holscher justru diduga menyindir kembali Putri Delina.

Hal ini lantaran berawal dari perkataan Rizky Febian terhadap Putri Delina yang memilih diam dalam isu-isu buruk yang menimpa sang adik.

Akan tetapi seolah menyambung perkataan Rizky Febian terhadap Putri Delina, Nathalie Holscher pun menyinggung soal 'diam adalah emas' di status Instagramnya @nathalieholscher.

"Dulu selalu menerapkan 'Silent is Gold', disindir sindir=silent is gold, mau dijatuhkan= silent is gold, di sakitin= silent is gold," tutur Nathalie Holscher.

Tak sampai disitu Nathalie Holscher juga mengatakan jika dirinya bingung dengan kebenaran seperti apa yang diketahui oleh seseorang yang diduga untuk Putri Delina.

"Ternyata penerapan Silent is Gold itu tergantung dalam konteks nya ya kalau ke silent'an lama-lama suka dimanfaatin. Kadang suka bingung kalau di bilang tau kebenarannya.. kebenarannya kayak apa si?" tuturnya.

