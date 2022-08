Penjelasan Tissa Biani dan Dul Jaelani Soal Kabar Segera Menikah pada 8 Agustus 2022

PIKIRAN RAKYAT - Kabar menghebohkan datang dari pasangan musisi muda, Tissa Biani dan Dul Jaelani. Dikabarkan pasangan kekasih ini akan naik ke pelaminan dalam waktu dekat.

Hal ini bermula dari unggahan foto Tissa di Instagramnya pada Jumat, 5 Agustus 2022 yang tengah berpose mesra dengan Dul. Sontak postingan foto tersebut langsung diserbu oleh para netizen!

Dalam postingan yang diunggah Tissa melalui akun pribadinya, @tissabiani, ia menuliskan caption yang berbunyi, “8.8.22 finally the wait is over.. can't wait @duljaelani ”.

Instagram @tissabiani

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Salah satu komentar yang menarik datang dari Dul. Putra ketiga Ahmad Dhani itu menuliskan, “Can’t wait.. ” dalam kolom komentar unggahan terbaru Tissa tersebut.

Sc: Instagram @tissabiani

Unggahan Tissa dan komentar Dul tersebut membuat banyak netizen bertanya-tanya, apakah benar pernikahan kedua musisi muda ini akan segera terjadi?

Salah satu netizen tidak sabar menunggu momen yang dinanti-nantikan Dul dan Tissa.

“Cant wait syangg @tissabiani @duljaelani hmm kira2 apa ya guys ditunggu ya 8.8 22 nanti ya,” kata akun @nailahayani77.