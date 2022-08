Manajernya Terjerat Narkoba, Bunga Citra Lestari: The Show Must Go On

PIKIRAN RAKYAT- Menjelang konser bertajuk “Blossom Intimate Concert” di Resorts World Sentosa Singapura pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 ujian menimpa Bunga Citra Lestari (BCL).

Doddy manajer BCL ditangkap pihak berwajib karena kedapatan menggunakan narkoba di kediamannya di sebuah apartemen daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Agustus 2022.

Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal menyebut kondisi manajer BCL dalam keadaan sadar saat ditangkap.

“Yang bersangkutan baru selesai memakai (narkotika), kondisi sadar,” kata Akmal.

Baca Juga: Manajer BCL Ditangkap atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba Bersama Rekannya, sang Artis Terlibat?

Dalam pengakuannya Doddy telah memakai Narkotika sejak satu tahun yang lalu kepada polisi.

BCL yang selalu terlihat akrab dengan sang manajer pun ikut terseret, namun AKBP Akmal menyebutkan sang musisi tidak di TKP saat Doddy ditangkap.

Setelah tiga hari berselang, BCL terpantau mengunggah sebuah foto di Instagram menuliskan tanggapannya terhadap kasus yang menimpa manajernya tersebut.

“Everything is a cycle - including life. There’s always something to learn, to improve for us to grow (Semuanya adalah siklus. termasuk kehidupan. Selalu ada sesuatu untuk dipelajari, untuk ditingkatkan bagi kita untuk tumbuh),” ucap BCL.