Sinopsis Film Carter yang Sedang Trending di Netflix, Aksi Joo Won Jalankan Misi Berbahaya

PIKIRAN RAKYAT – Netflix telah banyak merilis film serta serial dari Negeri Ginseng yang penuh aksi di tahun ini, seperti All of Us Are Dead dan Money Heist: Korea.

Kali ini, penonton disuguhkan dengan film laga dengan judul Carter yang dibintangi oleh Joo Won sebagai pemeran utama.

Bagi pencinta film aksi yang solid, Carter banyak menyajikan sensasi yang menawan dengan editing yang rapi lantaran urutan aksinya dijalin untuk memberikan efek one take.

Film ini dimulai dengan pendahuluan yang syarat eksposisi, menampilkan semenanjung Korea yang sedang bergulat dengan wabah ‘Virus DMZ’ yang menular.

Infeksi dari virus ini menciptakan perilaku seperti binatang serta meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan pada orang yang terinfeksi.

Pemimpin Korea Utara dan Selatan akhirnya bekerja sama untuk membuat antibodi dari darah yang berasal dari putri dokter Jung yang bernama Ha Na.

Hal itu karena Ha Na berhasil sembuh dari infeksi virus DMZ melalui penelitian yang dilakukan oleh ayahnya.

Namun, dokter Jung (Jung Jae Young) dan Ha Na (Kim Bo Min) hilang selama pengaturan untuk perpindahan ke Korea Utara.