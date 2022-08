Lirik Lagu FOREVER 1 - SNSD, Versi Romanization dan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Queen of K-Pop is back! Girls' Generation atau SNSD baru saja merilis album bertajuk FOREVER 1.

Peluncuran album baru ini bertepatan dengan perayaan 15 tahun debutnya SNSD di dunia K-Pop.

Satu di antara sepuluh lagu dalam album terbaru SNSD yang juga diberi judul FOREVER 1 menduduki trending ke 7 di YouTube musik sejak perilisannya pada 5 Agustus 2022.

Ada pun album fisik "FOREVER 1" kabarnya akan dirilis pada 8 Agustus 2022 mendatang.

Berikut lirik lagu "FOREVER 1" versi romanization dari Girls Generation dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu FOREVER 1 - Girls' Generation versi Romanization

Forever one

It's love, it's love

We're not stopping

Nega meomun i sesang-i deo

Aleumdaun geon

Geob eobs-i oechideon mal 'saranghae neoreul'

Yeong-wonhagie

You and I