Nama Lengkap Anak Ria Ricis dan Teuku Ryan Diumumkan, Punya Arti Mendalam

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan sedang berbahagia atas kelahiran putri pertama mereka pada 26 Juli 2022.

Ria Ricis dan Teuku Ryan sempat merahasiakan nama dan wajah anaknya.

Akhirnya, pada tanggal 5 Agustus 2022, mereka mengumumkan nama dan menunjukkan wajah cantik anak mereka ke publik.

Banyak tamu yang datang dalam acara tersebut. Mulai dari keluarga Ria Ricis dan keluarga Teuku Ryan yang berasal dari Aceh.

Baca Juga: Tangis Pilu Adik Bocah di Ciamis yang Tewas Gegara HP Meledak, Jeritan Minta Tolongnya Tak Dipahami Sang Nenek

Tak hanya itu, teman-teman Ria Ricis dan Teuku Ryan turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam acara tersebut, Ria Ricis membentangkan kain yang bertuliskan 'Hi, my name Moana'.

Namun, Moana adalah nama panggilan anak Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Nama panjang anak tersebut adalah Cut Raifa Aramoana.

"Bismillahirohmanirohim nama anak pertama kita adalah Cut Raifa Aramoana," ujar Teuku Ryan dan Ria Ricis.