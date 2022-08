Jadi Blunder, Tasyi Athasyia Nangis-nangis Minta Maaf ke Tasya Farasya dan Mama Ala: Aku Cuma Lagi Belajar

PIKIRAN RAKYAT - Polemik antara Tasyi Athasyia dan Tasya Farasya makin hari makin menuai sorotan.

Konflik itu pun makin diperparah dengan aksi Tasyi Athasyia yang nekat membuat video klarifikasi hingga mengunggah banyak aib-aib keluarganya di media sosial.

Tak pelak hal ini pun membuat segelintir orang menyayangkan hal tersebut, hingga meminta Tasyi Athasyia menyelesaikan masalahnya secara internal.

Sayang, saran-saran dari netizen dan rekan terdekat mereka tak digubris oleh Tasyi Athasyia.

Sang YouTuber malah kembali mengunggah sebuah video klarifikasi ke kanal YouTubenya.

Dengan berlinang air mata, Tasyi Athasyia pun mengaku terpaksa mengunggah isi WhatsApp lantaran sudah putus asa dan bingung.

"Aku gak tahu umur akan sampai kapan. Aku gak tahu gimana cara ngebela diri aku, bukti chat yang kemarin diupload ada yang bilang 'lebay, baper, kenapa ga dibicarakan secara internal'," kata Tasyi Athasyia.

"Jadi keputusan (upload chat keluarga) kemarin malam memang berdasarkan fakta. Kalo aku tidak stand up for myself siapa yang bakal lurusin karena orang yang harus lurusin gak mau," sambung Tasyi Athasia.