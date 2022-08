Sempat Tolak Tawaran Lee Jung Jae Berkali-Kali, Ini Judul Film yang Dibintangi Jung Woo Sung

PIKIRAN RAKYAT – Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae sempat beradu peran di film City of the Rising Sun pada 1999, kini akhirnya keduanya dipertemukan dalam film The Hunt.

Setelah menolak tawaran Lee Jung Jae sebanyak tiga kali, akhirnya Jung Woo Sung ikut terlibat dalam film yang disutradarai oleh Lee Jung Jae.

Jung Woo Sung mengungkapkan jika dia merindukan untuk bekerja sama dengan sahabatnya Lee Jung Jae.

“Kami sudah rindu untuk bekerja sama dalam sebuah film, tetapi waktu adalah masalah besar bagi kami,” kata Jung Woo Sung, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Korea Times.

Baca Juga: Bonge di Peresmian Situ Rawa Kalong, Cium Tangan dan Catwalk Bareng Ridwan Kamil

“Kami selalu sibuk syuting dengan sutradara lain. Jadi kami mendirikan perusahaan bersama dan kami telah mengerjakan banyak proyek bersama,” lanjutnya.

Aktor yang pernah mengemban pendidikan di Kyung-gi Commercial High School itu juga mengatakan semua keputusan akting yang dia ambil selalu dibicarakan dengan Lee Jung Jae.

“Apapun keputusan yang saya buat untuk akting, penyutradaraan, produksi film atau serial, saya membicarakan itu kepada Lee dan begitupun sebaliknya. Jadi saya tahu betapa putus asanya dia untuk menghidupkan skenario Hunt,” ujarnya.

Baca Juga: Selain Extraordinary Attorney Woo, Ini 5 Drama Korea yang Pernah Dibintangi Kang Tae Oh