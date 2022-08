Marshanda Dijemput Paksa 911 dan Masuk Rumah Sakit Jiwa Los Angeles Usai Dikabarkan Hilang di AS

PIKIRAN RAKYAT - Artis Marshanda menceritakan pengalamannya saat dikabarkan menghilang di tengah proses healing di Amerika Serikat.

Marshanda mengaku terpaksa masuk rumah sakit jiwa di Los Angeles, Amerika Serikat karena laporan dari kedua temannya, Sheila dan David.

Semuanya bermula saat Marshanda ingin me time ke pantai, Sheila merasa khawatir karena tidak bisa menghubunginya.

Baca Juga: Keluarga Brigadir J ke Istri Ferdy Sambo: Ngomong Jujur, kan Bu Putri yang di TKP

Padahal Marshanda saat itu memang sedang meninggalkan semua alat komunikasinya di penginapan untuk melakukan healing di pantai.

Saat kembali ke pantai, Marshanda tidak menyangka sudah dijemput ambulan dan 911. Marshanda mengaku diinterogasi berbagai pertanyaan untuk memastikan dirinya baik-baik saja.

"Pertama ada ambulans, kedua ada 911 yang ujung-ujungnya rumah sakit jiwa, mental health facility. Urutannya di ambulans sama 911 mereka tanya 'Are you oke? What's your name? Sekarang lo di mana? Asal lo dari mana?' Kayak memastikan gue waras dan sadar diri nggak, disebutin di situ nama gue Adriani Marshanda. Jawaban gue normal semua," kata Marshanda.

Baca Juga: Syok! Ayah Bocah di Ciamis Langsung Pingsan Dengar Kisah Tragis Anaknya yang Tewas Gegara HP Meledak

Ke pada sahabatnya, Marshanda meminta untuk membuka fitur emergency atau help id jika merasa khawatir pada kondisinya, di dalamnya sudah tertulis healing tumor payudara.