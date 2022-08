Ratu Felisha Banjir Pujian Gara-Gara Pengabdi Setan 2, Simak Profilnya

PIKIRAN RAKYAT – Nama aktris Ratu Felisha sempat menjadi trending topic di Twitter.

Pasalnya, Ratu Felisha tampil memukau dalam perannya di film Pengabdi Setan 2: Communion. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini baru saja rilis di hari yang sama.

Warganet di Twitter ramai-ramai memuji kemampuan Ratu Felisha dalam film tersebut. Aktris kelahiran 16 Oktober 1982 ini menduduki peringkat kedua pada trending topic Twitter.

Salah satu akun yang mengulas penampilan Ratu Felisha di Pengabdi Setan 2: Communion tersebut adalah @HabisNontonFilm.

“Abis nonton ini, at least kamu punya satu adegan favorit yg bakal terngiang di pikiran kamu sampe beberapa hari ke depan. Jump scares-nya emang buanyak, tapi most of them gak mudah terlupakan, apalagi kalo melibatkan Ratu Felisha di dalamnya. She is the real star here!” katanya.

Warganet lainnya yaitu @prytof bahkan mengatakan bahwa kualitas akting dari sang aktris di luar ekspektasinya.

“Ratu Felisha di #PengabdiSetan2 ini bener-bener mencuri perhatian gue. Idola semasa SMA dulu, ternyata punya kualitas yang jauh di atas ekspektasi. Kenapa gak dari dulu, kenapa baru sekarang. Gilak, in love banget sama dia. Terima kasih, Jokan, best char,” katanya.

