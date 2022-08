Jarang Tampil di Layar Kaca, Keanu Reeves Akan Bintangi Serial TV The Devil in The White City

PIKIRAN RAKYAT – Keanu Reeves akan membintangi adaptasi serial TV, The Devil In The White City. The Devil In The White City merupakan film thriller nonfiksi terlaris tentang ambisi, seorang pembunuh, dan pameran World’s Fair 1893 di Chicago.

“Reeves akan memerankan Daniel H. Burnham, seorang arsitek yang mencoba membangun jejaknya dalam sejarah dengan desainnya untuk pameran,” kata Hulu pada Kamis, 4 Agustus 2022 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia.

“Peran utama lainnya, yaitu terpidana pembunuh Dr. H.H. Holmes, belum diumumkan siapa pemerannya,” kata layanan streaming tersebut.

Catatan bergaya novel milik Erik Larson tentang pameran dunia tersebut, yang secara resmi disebut Pameran Kolumbia Dunia, diterbitkan pada tahun 2003.

Julukan pameran itu adalah Kota Putih, yang berasal dari warna kebanyakan di eksterior bangunannya.

Leonardo DiCaprio memperoleh hak pada 2010, dengan tujuan membintangi versi layar lebar sebagai Holmes. Martin Scorsese dikabarkan akan menjadi sutradara.

Sam Shaw (Hulu's Castle Rock) berperan sebagai penulis naskah, pencipta karakter, dan produser eksekutif.

DiCaprio dan mitra Appian Way-nya, Jennifer Davisson, akan menjadi produser eksekutif bersama Martin Scorsese.

Reeves setelah berbulan-bulan negosiasi akhirnya mencapai kesepakatan akan membintangi dan menjadi eksekutif produser serial yang dikembangkan oleh Hulu ini pada 2019.