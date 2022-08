J-Hope Tiba di Bandara Internasional Incheon Usai Tampil di Festival Lollapalooza

PIKIRAN RAKYAT - Pada 4 Agustus 2022 J-Hope salah satu anggota dari grup K-pop BTS tiba di bandara Internasional Incheon.

J-Hope kembali ke Korea setelah tampil sebagai bintang tamu di acara fastival musik tahunan Lollapalooza di Chicago, Amerika Serikat.

Dispatch Korea membagikan video J-Hope di bandara pada laman Instagramnya. Terlihat anggota BTS itu sangat antusias saat kembali ke Korea.

Unggahan tersebut menuai banyak komentar dari warganet khususnya Army yang menyambut kedatangan J-Hope di Korea.

"Welcome back baby (selamat datang kembali sayang)," kata salah satu army.

"Welcome back home my baby, he looks always so good (selamat datang di rumah, dia selalu terlihat sangat baik)," ujar army lainnya.

Tampak dari unggahan Instagram Dispatch Korea, J-Hope mengenakan celana longgar biru muda dan crewneck berwarna putih dan dipadukan dengan topi kupluk hijau stabilo.

J-Hope terlihat sangat menikmati acara festival musik Lollapalooza karena penampilannya merupakan perdana sebagai solo.