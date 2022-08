Selain Extraordinary Attorney Woo, Ini 5 Drama Korea yang Pernah Dibintangi Kang Tae Oh

PIKIRAN RAKYAT – Akhir-akhir ini, nama Kang Tae Oh banyak dibicarakan karena perannya di drama Korea Extraordinary Attorney Woo.

Dalam drama tersebut, Kang Tae Oh berperan sebagai Lee Jun Ho seorang karyawan di firma hukum Hanbada.

Extraordinary Attorney Woo mengisahkan seorang pengacara bernama Woo Young Woo yang memiliki spektrum autisme dan IQ di atas rata-rata.

Selain Extraordinary Attorney Woo, Kang Tae Oh pernah bermain di beberapa drama dan film lainnya.

Berikut ini lima drama Korea yang pernah dibintangi Kang Tae Oh, termasuk The Tale of Nokdu hingga Run On.

1. Twenty Again (2015)

Drama ini berkisah tentang seorang wanita bernama Ha No Ra yang bermimpi menjadi seorang penari.

Namun, di umur 19 tahun ia bertemu dengan seorang pria bernama Kim Woo Cheol yang akhirnya menjadi suaminya. Ia dan Kim Woo Cheol memiliki seorang anak laki-laki.