Cerita Ruben Onsu Mengenai Persiapan Gelaran Konser Bertrand Peto

PIKIRAN RAKYAT - Jelang konser tunggal yang akan digelar Betrand Peto pada Oktober 2022 nanti, Ruben Onsu beri bocoran soal persiapan.

Bertajuk It's My First, konser Betrand Peto akan digelar di Tennis Indoor, Senayan pada 22 Oktober 2022.

Ruben Onsu mengungkapkan jika persiapan konser putranya itu baru 70 persen, dan kini Betrand Peto tengah fokus latihan vokal.

Diungkap Ruben Onsu, konsep panggung saat konser nanti adalah pilihan Onyo sapaan akrab putra sulungnya itu.

Sebagai seorang ayah, ia hanya mengikuti keinginan putranya itu.

Jelang konser, menurut Ruben Onsu kini Betrand Peto semakin fokus latihan dan banyak beristirahan agar nanti berjalan dengan lancar.

Ruben juga menjelaskan saat ini Onyo sudah tahu penggalan-penggalan lagu, kapan waktu ganti kostum baju, di mana ruang ganti, dan segala hal yang menyangkut konser tunggalnya.

Terkait penjualan tiket, Ruben Onsu menuturkan jika sebagian besar sudah sold out.