Profil Sorn Eks CLC, Idol K-Pop yang Bikin Heboh Usai Datang ke Pesta Ultah Syahrini

PIKIRAN RAKYAT – Nama Sorn eks CLC kini menjadi bahan perbincangan di telinga netizen Indonesia.

Pasalnya, Sorn eks CLC baru-baru ini menghadiri acara ulang tahun Syahrini di Singapura pada Senin, 1 Agustus 2022.

Kehadiran idol K-Pop asal Thailand itu membuat warganet kepo dan bertanya-tanya, karena selama ini Sorn dan Syahrini tak pernah memamerkan keakraban.

Pada Instagram story akunnya @sssorn_chonnasorn, Sorn membagikan momen kedekatannya dengan Syahrini saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-40.

“Happy Birthday! Thank you so much for having me and I hope to see you soon in Jakarta," tulis Sorn eks CLC pada 2 Agustus 2022 lewat akun @sssorn_chonnasorn.

Selain menjadi idol K-Pop, Sorn juga sering berwara-wiri berkat video-videonya di TikTok.

Sejauh ini, akun TikTok-nya sudah mencapai angka 2,6 juta pengikut. Pastinya pengikutnya sebagian ada yang berasal dari Indonesia.

Lantas siapa sebenarnya Sorn eks CLC?