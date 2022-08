Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo, Istri Hary Tanoe Sampaikan Pesan Ini

PIKIRAN RAKYAT - Pemain bulu tangkis nasional, Kevin Sanjaya, melamar Valencia Tanoesoedibjo yang merupakan putri kedua dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo.

Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo tepat pada hari ulang tahun Kevin yang ke-27 yakni 2 Agustus 2022.

Lamaran tersebut dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS).

Salah satu sudut JIS dihias dengan bunga berwarna putih yang indah. Di tempat itu, Kevin bersimpuh sambil memberikan cincin pada sang pujaan hati.

Tulisan "She said YES" terpampang di layar raksasa yang berada di atas stadion, setelah Valencia menerima lamaran Kevin.

Sahabat Kevin, Vidi Aldiano, turut berbahagia atas momen tersebut. Kebahagiaan itu disampaikannya di akun Instagram @vidialdiano.

Vidi mengunggah empat slide foto yang berlatar acara tersebut. Di slide pertama, Vidi berfoto bersama pasangan yang tengah berbahagia itu.

"Salah satu proposal yang paling extra sih by far! Udah nyimpen rahasia ini for a couple of weeks, dan tereksekusi dengan lancar hari ini. Ngikutin perjalanan mereka berdua sejak awal sampai ke titik ini, cuma bisa berdoa kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kalian berdua. God bless you two beautiful souls!" kata Vidi pada keterangan foto.

