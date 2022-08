Lirik Lagu Heated Beyonce Dikecam Publik, Ini Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT – Beyoncé akan mengubah lirik dalam salah satu lagu di album terbarunya, Renaissance, setelah mendapat banyak kritik dari publik.

Lagu Heated yang ditulisnya bersama Drake, mendapatkan reaksi keras pada akhir pekan ini.

Bait lagu berbau hinaan yang mengundang kontroversi publik tersebut adalah ‘Spazzin’ on that ass, spazz on that ass’.

Kata ‘spaz’ merujuk pada spastik diplegia, bentuk dari penyakit cerebral palsy yang menyebabkan gangguan motorik pada kaki atau lengan, dan telah digunakan sebagai cercaan terhadap orang yang hidup dengan disabilitas itu.

Pada Senin, 1 Agustus 2022, perwakilan Beyoncé mengonfirmasi berita tersebut dan menyebutkan akan mengubah lirik dalam versi baru lagu Heated, namun belum ada detail lebih lanjut mengenai hal tersebut.

“Kata yang tidak secara sengaja dimaksudkan untuk menghina itu akan diganti,” ujar perwakilan Beyoncé seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Huffington Post.

Adalah penulis dan advokat disabilitas asal Australia, Hannah Diviney, yang pertama membahas penggunaan kata berbau cercaan oleh Beyoncé.

Diviney mencuit bahwa lirik itu terasa seperti ‘tamparan di wajah’.

