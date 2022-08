Lirik Lagu Cookie dari NewJeans, Mini Album yang Dirilis pada 1 Agustus 2022

PIKIRAN RAKYAT – Idol girl grup pendatang baru NewJeans kini menghibur para penggemar.

NewJeans baru-baru ini merilis mini album (EP) pada Senin, 1 Agustus 2022.

Dalam merilis album terbarunya, NewJeans tampil dengan lima member, di antaranya Hanni, Kim Minji, Haerin, Danielle, dan Hyein.

NewJeans merupakan girl grup asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi ADOR.

Berikut lirik lagu terbarunya berjudul Cookie.

Naega mandeun kuki

Neoreul wihae guwotji

But you know that it ain’t for free, yeah

Naega mandeun kuki

Neomi budeureouni

Jakkuman tteooreuni

Neol choco-chipeuro sprinklero

Immat beorige mandeulgo sipeo

Sumgigo itjiman neol deo bogo sipeo

If you want it, you can get it

If you want it

Ne moksorireul tto deullyeojwo boy

Siksaneun eopseo baegopado

Eumnyoneun eopseo mongmallado

Dalkomhan manman

Dijeoteuman man

Wonhage doel geo aljahna (2x)