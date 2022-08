Vicky Prasetyo Gelar Gladiator Music Show, Simak Deretan Musisi hingga MC Ternama yang Akan Hadir

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Vicky Prasetyo menggelar ajang musik bertajuk Gladiator Music Show di bawah naungan Gladiator Media Perkasa.

Gladiator Music Show akan berlangsung di parkir selatan Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat pada 10 dan 11 September 2022 mendatang.

Kabar tersebut dibagikan Vicky Prasetyo melalui laman Instagram miliknya dengan mengunggah poster berisi derrtan musisi yang akan hadir pada Gladiator Music Show.

"Ready for rumble...!!! "GLADIATOR MUSIC SHOW" at Parkir selatan Summarecon Mall Bekasi 10 & 11 September 2022," kata Vicky Prasetyo dalam Instagram @vickyprasetyo777.

Vicky Prasetyo mengumumkan bahwa tiket nonton acara bisa dibeli mulai 1 Agustus 2022, dan tersedia sangat terbatas.

"Get Early bird ticket at tiket.com Available at 1 August 2022 Terbatasss besok murah banget jam 2 siang di @tiketcom hanya 100 k," tuturnya.

Dalam foster yang diunggahnya, acara Gladiator Music Show akan menampilkan puluhan musisi diantaranya Rizky Febian, Jamrud, Fabio Asher, Tipe-X, Sara Fajira, Ungu, Tri Suaka, Burgerkill, Young Lex, Setia Band, Iwa K, Govinda.