Lirik Lagu August - Taylor Swift, Bercerita Tentang Kisah Patah Hati di Bulan Agustus

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat Taylor Swift kembali membuat gebrakan di belantika musik dunia.

Kini ia merilis single berjudul “August” dalam album Folklore.

Sebetulnya lagu tersebut telah dikeluarkan pada 2020, namun kembali ramai didengarkan oleh publik di bulan Agustus ini.

Meski sudah dua tahun dirilis, tetapi masih banyak orang-orang yang mendengarkan August karya Taylor Swift ini.

Terlihat sudah 43 juta kali video klip August dari Taylor Swift ditonton oleh pengguna YouTube.

Dengan konsep yang menceritakan mengenai kisah patah hati di bulan Agustus membuat lagu August ini tak lekang oleh waktu.

Berikut lirik lagu August - Taylor Swift.

Salt air, and the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of "Are you sure?"

"Never have I ever before"