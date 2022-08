Lirik Lagu August dari Taylor Swift, tentang Kisah Cinta Musim Panas yang Telah Berakhir

PIKIRAN RAKYAT – August merupakan lagu karya penyanyi wanita ternama asal Amerika Serikat, Taylor Swift.

Lagu ini dirilis pada 24 Juli 2020 dan merupakan bagian dari albumnya yang berjudul Folklore.

August merupakan lanjutan dari lagi Cardigan dan Betty tentang cinta segitiga remaja yang menceritakan kisah cinta musim panas yang berakhir.

Berikut adalah lirik lagu August dari Taylor Swift.

Salt air and the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of “Are you sure?”

“Never have I have before”

But I can see us lost in memory

August slipped away into a moment in time

Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheet

August slipped away like a bottle of wine

‘Cause you were never mine

Your back beneath the sun

Wishing I could write my name on it

Will you call me back when you’re back at school?

I remember thinking I had you

