Lee Seung Gi dan Lee Se Young Reuni di Drama Korea The Law Cafe, Cek Tanggal Tayangnya!

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea bergenre komedi romatis berjudul The Law Cafe akan kembali mempertemukan Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

Sempat bermain bersama dalam drama Hwayugi empat tahun silam, kini Lee Seung Gi dan Lee Se Young beradu peran menjadi Kim Seung Gi dan Kim Yu Ri.

Drama Korea yang diadaptasi dari novel Love According to the Law ini disutradari oleh Lee Eun Jin.

The Law Cafe merupakan drama romantis yang menceritakan kisah cinta antara Kim Jeong Ho dengan Kim Yuri, seorang pengacara dengan kepribadian 4D.

Drama tersebut akan berfokus pada peristiwa yang berada di sekitar firma hukum yang juga merupakan sebuah kafe.

Kim Jeong Ho (Lee Seung Gi) dijuluki sebagai monster jenius. Dia merupakan mantan jaksa penuntut yang sekarang menjadi tuan tanah libertine.

Sementara Kim Yuri (Lee Se Young) merupakan seorang pengacara cantik yang tidak ragu untuk menunjukkan kepribadiannya yang berapi-api saat menyaksikan ketidakadilan.

Dia merupakan orang yang membuka kafe hukum di lantai pertama gedung milik Kim Jung Ho.