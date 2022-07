Lirik Lagu Church Girl - Beyonce dengan Dilengkapi Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Tersedia lirik lagu Church Girl yang dibawakan Beyonce untuk album terbarunya.

Church Girl, merupakan salah satu lagu Beyonce dalam album 'act i Renaissance' yang memiliki total 16 track.

Jika dimaknai mendalam, Church Girl memiliki muatan lirik lagu yang nakal, sehingga Beyonce memberi disclaimer untuk tidak ada yang tersinggung.

Baca Juga: Roket China Jatuh di Samudera Hindia, Begini Kata NASA

Berikut lirik lagu Church Girl yang dibawakan Beyonce dengan dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.

Church Girl - Beyonce

I’ve been up

(Aku pernah terbangun)

I’ve been down

(Aku pernah terjatuh)

Felt like I moved mountains

(Merasa seperti aku memindahkan gunung)

Got friends that cried fountains

(Memiliki teman yang menangis deras)



I’m warning everybody

(Aku memperingatkan semua orang)

Soon as I get in this party

(Segera setelah aku masuk ke pesta ini)

I’m gon’ let go of this body

(Aku akan melepaskan tubuh ini)

I’m gonna love on me

(Aku akan mencintai diriku)

Baca Juga: Beras Bansos Presiden Tahun 2020 Sengaja Dikubur di Depok, Diduga karena Takut Diperiksa KPK



Nobody can judge me

(Tidak ada yang bisa menilaiku)

But me

(Karena aku)

I was born free

(Aku telah terlahir bebas)



I’ll drop it like a thotty

(Aku akan menjatuhkannya seperti thotty)

Drop it like a thotty

(Jatuhkan seperti totty)

I said now pop it like a thotty

(Saya bilang sekarang pop seperti thotty)

Pop it like a thotty

(Pop itu seperti thotty)

Me say now drop it like a thotty

(Aku katakan sekarang jatuhkan seperti thotty)

Drop it like a thotty

(Jatuhkan seperti totty)

Church girls acting loose

(Gadis-gadis gereja bertingkah longgar)

Bad girls acting snotty

(Gadis-gadis nakal bertingkah kotor)