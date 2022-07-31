Lirik Lagu I Fly OST Today's Webtoon - Jihyo TWICE, Lengkap dengan Terjemahannya

Tim PRMN 02
- 31 Juli 2022, 14:15 WIB
Poster Today's Webtoon. Intip lirik Ost Today's Webtoon I Fly - Jihyo TWICE.
Poster Today's Webtoon. Intip lirik Ost Today's Webtoon I Fly - Jihyo TWICE. /Instagram.com/@sbsdrama.official

PIKIRAN RAKYAT - Jihyo TWICE resmi mengisi original soundtrack atau OST untuk drama Korea yang dibintangi Kim Sejeong, Today's Webtoon.

Ada pun lagu yang dibawakannya berjudul I Fly dan dirilis 29 Juli 2022.

Lagu terbaru Jihyo ini dibawakan dalam beat yang ceria cocok dengan kepribadian sang sahabat.

Berikut lirik romanji I Fly - Jihyo TWICE beserta terjemahan Bahasa Indonesianya.

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Lirik Lagu I Fly - Jihyo TWICE (OST Todays Webtoon)

yeogin eodijjeum ilkka
sangcheo ibeun chae nan gireul ileoga
himgyeoun georeum da jiwobeorin chae
saeroun kkumeul kkwo
ileobeorin nareul chaja
dasi hanbeon deo take a trip

eodumi geotineun sungan
gadeuk chaeun haetbit ttaseuhan baram sok
umcheuryeotdeon geu nalgae
nal wihae pyeolchil geoya
deo nopi Get up higher

naraolla Fly in the sky
bicheul ttara soneul ppeodeo
nareul deryeoga jullae
buseojineun bit ttara

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Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: Pikiran Rakyat Depok

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