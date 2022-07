Lirik Lagu Energy - Beyonce: We was Just Chillin’, Mindin’ Our Business

PIKIRAN RAKYAT - Diva Pop dunia, Beyonce akhirnya kembali menyapa para penggemarnya lewat album REINAISSANCE.

Dalam album studio ke tujuhnya, Beyonce merilis beberapa lagu, diantaranya lagu berjudul Energy.

Beyoncé kembali menunjukkan kualitas vokal yang kuat, unik, dan penuh penjiwaan lewat lagu Energy.

Di mana setiap hentakan nadanya akan membuat para pendengar menari mengikuti irama musik yang didominasi oleh disko dan house.

Lirik Lagu Energy - Beyonce

[Intro: BEAM]

On stage, rockin’, I’m star crazy

Cocoa flow like 1980’s

Come, let’s tell a drop lazy

None of that maybe

Energy (Ah)

Energy

Energy (On it)