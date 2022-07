Lirik Lagu Church Girl - Beyonce: I Said Now Drop it Like a Thottie

PIKIRAN RAKYAT - Selain lagu I'm That Girl, Beyonce juga merilis lagu baru lainnya berjudul Church Girl.

Single bergenre pop tersebut dirilis pada 29 Juli 2022 melalui label Columbia Records.

Lagu Church Girl juga muncul dalam album studio ketujuhnya yang bertajuk RENAISSANCE.

Lirik Lagu Church Girl - Beyonce

Ooh

Ooh

Ooh

I been up, I been down

Feel like I move mountains,

got friends that cried fountains, ooh

I'm warning everybody soon as

I get in this party

I'm gon' let go of this body,

I'm gonna love on me

Nobody can judge me but me,

I was born free

I'll drop it like a thottie,

drop it like a thottie