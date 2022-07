Lirik Lagu Ready For Love - BLACKPINK: I'm Ready For Love Tell Me When You Ready

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang comebacknya, girls grup asal Korea Selatan, BLACKPINK baru saja merilis single kolaborasi BLACKPINK X PUBG berjudul Readu For Love.

Perilisan single Ready For Love ini juga sebagai perpanjangan dari acara yang tengah berlangsung yaitu BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: THE VIRTUAL.



Dalam video klip Ready For Love, keempat anggota BLACKPINK itu terlihat hadir dengan sosok virtual bak karakter dalam game PUBG.

Lirik Lagu Ready For Love - BLACKPINK

[Intro: Rosé]

Oneul harudo nae meorissogeun ojik Y-O-U

Can't get you out of my head

Bamsae miwonaen byeonoe saenggin blue

Baca Juga: Lirik Lagu Sikok Bagi Duo - Meli Dedi yang Ramai Dijadikan Challenge di TikTok

[Verse: Jisoo, Lisa]

Yeah, neon dodaeche myeot beoneul nae bam gajyeoda beoringeonji molla

Saenggagui gichaneun swijianhgo dallyeoga bamsae mot ja

Yeah, neon aswiul ttaeman

Yeah, geujeo aswiul ttaeman nal

Yeah, geurae aswiul ttaerodo neoramyeon joheunikka



[Pre-Chorus: Jennie, Rosé]

Ijen gidaril gеosdo eopsjanha

Geopnael piryodo еopsjanha

Ne simjangui saekkkareul boyeojwo

Jeongmal nae sesangeun nega piryohae

Du nuneul tto bam ne yeope, here I am

[Chorus: Jennie, Rosé]

I'm ready for love

I’m ready for love

Tell me when you ready, 'cause I'm already, ready (Ready, ready)

Tell me when you ready, 'cause

I'm ready for love