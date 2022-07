Usai Rusak Gaun Marilyn Monroe, Kim Kardashian Kecilkan Ukuran Bokongnya?

PIKIRAN RAKYAT - Model sekaligus mantan istri Kanye West, Kim Kardashian dikenal kerap memamerkan bokongnya yang berukuran jumbo.

Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan beredarnya foto terbaru Kim Kardashian.

Dalam foto itu, bokong Kim Kardashian diyakini para warganet tampak mengecil.

Foto tersebut diambil saat Kim Kardasihan sedang makan malam di sebuah restoran di Washington.

Baca Juga: Gaun Marilyn Monroe Dikabarkan Rusak Setelah Dipakai Kim Kardashian di Met Gala 2022

Dengan mengenakan gaun berwarna silver, Kim Kardashian tampil stylish seperti biasanya.

Namun warganet yang jeli dibuat terkejut dengan ukuran bokong Kim yang tampak mengecil.

Sejak setahun terakhir, rumor yang menyebut bintang reality show 'Keeping Up with The Kardashians' ini ingin mengecilkan ukuran bokongnya kerap berhembus.

Padahal Kim Kardashian merogoh kocek hingga 20 juta dolar AS demi mendapatkan bokong berukuran jumbo itu.