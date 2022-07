Lirik Lagu TV - Billie Eilish dengan Dilengkapi Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi muda Billie Eilish kembali mengeluarkan lagu berjudul 'TV' yang memiliki makna mendalam.

Dalam artikel ini, tersedia lirik lagu TV yang dibawakan Billie Eilish untuk single terbarunya.

Dengan nuansa yang sedih, Billie Eilish menyanyikan lagu TV dengan begitu menghayati, sehingga pendengar bisa ikut merasa maknanya.

Berikut lirik lagu TV yang dibawakan Billie Eilish dengan dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.

Billie Eilish - TV

I don't wanna talk right now

(Saya tidak ingin bicara sekarang)

I just wanna watch TV

(Aku hanya ingin menonton TV)

I'll stay in the pool and drown

(Saya akan tinggal di kolam dan tenggelam)

So I don't have to watch you leave

(Jadi aku tidak perlu melihatmu pergi)



I put on "Survivor" just to watch somebody suffer

(Saya memakai "Survivor" hanya untuk melihat seseorang menderita)

Maybe I should get some sleep

(Mungkin aku harus tidur)

Sinking in the sofa while they all betray each other

(Tenggelam di sofa sementara mereka semua saling mengkhianati)

What's the point of anything?

(Apa gunanya sesuatu?)

All of my friends are missing again

(Semua temanku hilang lagi)

That's what happens when you fall in love

(Itulah yang terjadi ketika kamu jatuh cinta)



You don't have the time, you leave them all behind

(Anda tidak punya waktu, Anda meninggalkan semuanya)

You tell yourself it's fine, you're just in love

(Anda mengatakan pada diri sendiri itu baik-baik saja, Anda hanya jatuh cinta)

Don't know where you are right now

(Tidak tahu di mana Anda berada sekarang)



Did you see me on TV?

(Apakah Anda melihat saya di TV?)

I'll try not to starve myself

(Saya akan mencoba untuk tidak membuat diri saya kelaparan)

Just because you're mad at me

(Hanya karena kamu marah padaku)

And I'll be in denial for at least a little while

(Dan saya akan menyangkal setidaknya untuk sementara waktu)