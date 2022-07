Lirik Lagu Time Bomb - The Chainsmokers dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Tersedia lirik lagu Time Bomb yang dibawakan The Chainsmokers dengan dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.

Secara makna, lirik lagu Time Bomb memiliki kisah sedih tentang seseorang yang berupaya tetap bergerak, meski hidup sudah dilanda kebosanan.

Meski menceritakan kesedihan, lirik lagu Time Bomb memiliki alunan nada yang cukup nyaman untuk dipakai menari.

Berikut lirik lagu Time Bomb yang dinyanyikan The Chainsmokers dengan dilengkapi terjemahan bahasa Indonesia.

The Chainsmokers - Time Bomb

Found my corner of the matrix

(Saya akhirnya menemukan sudut dari matriks)

No I never thought i’d say this

(Tidak, saya tidak pernah berpikir akan mengatakan ini)

But it turns out all my friends are famous

(Tapi ternyata semua temanku terkenal)

So concerned with reputation

(Sangat peduli dengan reputasi)

Why every night do I try assimilating?

(Mengapa setiap malam saya mencoba berasimilasi?)

Not gonna lie, i’m getting tired of this simulation

(Tidak akan berbohong, saya bosan dengan simulasi ini)

I'm a ticking time bomb looking for my ride home

(Aku adalah bom waktu yang mencari tumpangan pulang)

Flicking through my iPhone, no destination

(Membolak-balik iPhone saya, tidak ada tujuan)

Don't care about your homies pretending that they know me

(Jangan pedulikan teman-temanmu yang berpura-pura mengenalku)

I don't got time for phonies or validation

(Saya tidak punya waktu untuk kepalsuan atau validasi)

Get fucked up every thursday, drink like its your birthday

(Merasa lelah setiap Kamis, minumlah seperti ini hari ulang tahunmu)

So obsessed with first place

(Sangat terobsesi dengan tempat pertama)

ya I'm a ticking time bomb looking for my ride home

(ya saya adalah bom waktu yang mencari tumpangan pulang)

Flicking through my iPhone, no destination

(Membolak-balik iPhone, tidak ada tujuan)