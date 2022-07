Bintang Film Dewasa Bilang Citayam Fashion Week Keren

PIKIRAN RAKYAT - Beredar video seorang bintang film dewasa turut mengomentari fenomena Citayam Fashion Week.

Video bintang film dewasa bernama Johnny Sins ini pun tersebar dan menuai beragam tanggapan di media sosial.

Dalam video berdurasi 10 detik tersebut, pria berkepala plontos itu dengan tegas memberikan pujian terhadap Citayam Fashion Week.

Meski singkat, Johnny Sins terdengar sangat jelas mengatakan bahwa acara yang digelar Bonge cs itu keren.

"Hai Indonesia, saya Johnny Sins," ucapnya.

"Saya mendengar bahwa Citayam Fashion Week sedang viral di Indonesia, keren!," kata Johnny Sins menambahkan.

Melihat video yang diunggah akun Twitter @diditpalisuri tersebut, tak sedikit netizen jadi heboh.

"If you know, you know.. (Jika anda tahu, anda tahu)," ujar akun @al*i_f*ll.