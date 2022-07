Sinopsis Drama If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook Tampil Menawan

PIKIRAN RAKYAT – Aktor kenamaan Korea, Ji Chang Wook akan membintangi drama If You Wish Upon Me dengan penampilan yang lebih menawan.

Drama If You Wish Upon Me terinspirasi dari organisasi aktual di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Sebuah kisah yang menyentuh dimana seorang pemuda yang menjadi bagian dari Rumah Sakit Hospice atas perintah pelayanan masyarakat.

Dan bergabung dengan staf rumah sakit dalam memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang berada di batas akhir kehidupannya.

Ji Chang Wook akan berperan sebagai Yoon Gyeo Re yang nyaris tetap bertahan meski tanpa mengetahui keinginan dan tekad dalam hidupnya.

Diceritakan bahwa Yoon Gyeo Re adalah seorang dewasa yang kacau dan terjatuh ke dalam kebiasaan yang membuatnya sakit dengan tato di sekujur tubuhnya.

Yoon Gyeo Re telah berjuang mati-matian melawan kenyataan dengan menjalani kehidupan di panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara.

Meski demikian, karena kecelakaan dia mulai berjuang lagi untuk bertahan hidup dengan menjadi sukarelawan di Rumah Sakit Hospice.