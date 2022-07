Bos Marvel Ungkap Film Fantastic Four Versi MCU Akan Berbeda dari Versi yang Pernah Ada

PIKIRAN RAKYAT – Bos Marvel Studios, Kevin Feige, mengungkapkan bahwa tim Fantastic Four dalam versi Marvel Cinematic Universe (MCU) tidak akan menampilkan tim versi sebelumnya.

Fantastic Four merupakan pahlawan super ternama pertama komik Marvel buatan Stand Lee dan Jack Kirby yang debut tahun 1961.

Pahlawan super yang terdiri dari Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, dan The Thing mendapatkan kekuatan supernya setelah terpapar cahaya kosmik saat misi keluar angkasa.

Fantastic Four telah melewati berbagai perwujudan sinematik, bahkan di sepanjang era dominasi MCU modern dari pembuatan film superhero.

Baca Juga: Kevin Feige Buka Bocoran Judul dan Tanggal Rilis MCU Fase 5, Simak Ulasan Selengkapnya!

Selain ikon B-movie Roger Corman yang mengambil alih karakter tersebut di tahun 1994, Tim Story menyutradarai dua dari film Fantastic Four pada pertengahan tahun dua ribuan, dan Josh Trank menyutradarai Fant4stic pada tahun 2015 yang bernasib buruk.

Namun, dengan akuisisi yang dilakukan oleh Disney pada tahun 2019 serta penampilan John Krasinski sebagai Mr. Fantastic pada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, penggemar telah berspekulasi bagaimana jadinya Fantastic Four dalam MCU.

Kevin Feige membahas tentang Fantastic Four dari MCU mendatang dan memastikan kepada penggemar bahwa versi dalam film ini tidak akan berbeda dari tim pada versi aslinya.

Pada San Diego Comic-Con, Feige juga membahas tentang beberapa properti lainnya, mencatat hal yang dapat dicapai dari cerita asli tim seperti dilansir oleh Pikiran-Rakyat.com dari situs Screen Rant.