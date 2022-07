All That We Loved Tayang 2023, Intip Profil Pemain yang Bakal Adu Akting Bareng Sehun EXO

PIKIRAN RAKYAT – Penggemar Sehun dari boy group K-Pop EXO sebaiknya mempersiapkan diri.

Maknae EXO ini kabarnya akan membintangi drama Korea bertajuk All That We Loved, yang dijadwalkan akan tayang pada 2023 mendatang.

All That We Loved akan menjadi drama remaja yang dibumbui dengan kisah cinta segitiga dari dua sahabat.

Dalam drama ini, Sehun akan memerankan karakter Go Yoo, remaja berusia 18 tahun yang mahir dalam bermain basket.

Goo Yoo memiliki seorang sahabat bernama Joon Hee yang diperankan Jo Joon Young.

Kendati cemerlang dalam akademik, Joon Hee memiliki tubuh yang lemah.

Hal itu membuatnya harus mendapatkan transplantasi ginjal. Sebagai sahabat yang baik, Goo Yoo akhirnya memberikan ginjalnya untuk Joon Hee.

Selepas transplantasi, Joon Hee justru merasakan ada yang aneh dari tubuhnya.