Episode 13 Jinxed at First Dipenuhi Kejutan dan Rahasia yang Terungkap

PIKIRAN RAKYAT – Episode mendatang dari drama Korea (drakor) Jinxed at First akan semakin menarik lantaran akan banyak fakta terungkap.

Drama Korea (drakor) Jinxed at First ini disutradarai oleh Yun Sang-Ho yang sebelumnya pernah menjadi produser di film Marriage Is a Crazy Thing pada tahun 2002.

Drakor yang berjudul Jinxed at First ini juga turut dibintangi oleh artis-artis kenamaan Korea Selatan, seperti Seohyun member Girls Generation, Na In Woo, Jeon Kwang Leol, Ki Do Hoon dan masih banyak lagi.

Drama yang diangkat dari sebuah webtoon yang berjudul Jinxui Yeonin ini merupakan drama roman fantasi yang menceritakan kisah seorang pria kurang beruntung bertemu dengan dewi pembawa keberuntungan.

Dalam drama tersebut Na In Woo berperan sebagai Gong Soo Gwang yaitu seorang penjual ikan.

Sedangkan Seohyun anggota grup K-Pop Girls’ Generation berperan sebagai Lee Seul Bi yang memiliki kekuatan khusus melihat masa depan seseorang hanya dengan menyentuhnya.

Sebelumnya, Mi Soo (Yoon Ji Hye) ibu dari Seul Bi mengatakan kepada Sun Sam Joong (Jun Kwang Ryul) bahwa Seul Bi adalah putrinya.

Sejak diberitahukan hal tersebut Sun Sam Joong mulai memperlakukan Seul Bi dengan berbeda.