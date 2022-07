Kisah Hidup Laura Anna Akan Dijadikan Film Oleh Manoj Punjabi?

PIKIRAN RAKYAT- Masih ingat kisah selebgram Laura Anna yang alami kecelakaan bersama mantan kekasihnya Gaga Muhammad yang viral beberapa waktu lalu?

Kali ini kisah hidup almarhum Laura Anna diduga akan diangkat menjadi sebuah film.

Dugaan kisah hidup Laura Anna akan dijadikan film ini diduga dari unggahan Instagram Manoj Punjabi.

Produser Manoj Punjabi mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan keluarga Laura Anna pada Selasa, 26 Juli 2022.

Manoj Punjabi menuliskan di akun Instagram pribadinya mengucapkan terima kasih karena keluarga Laura Anna sudah menceritakan kisah hidup Laura.

"Thank you for sharing your inspiring story. Mari kita sama-sama melanjutkan semangat Laura! #JusticeForLaura #ManojPunjabi #ProduceLife #MDEntertainment," kata Manoj Punjabi.

Tak sampai disitu, unggahan tersebut pun mendapatkan respon positif dari warganet.

Beberapa warganet tak sabar jika memang benar kisah hidup Laura Anna akan dijadikan sebuah film.