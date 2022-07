Lirik Left and Right - Charlie Puth feat Jungkook BTS yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Bagi kalian yang sering berselancar di TikTok pasti sering mendengar lagu berjudul Left and Right.

Lagu kolaborasi antara Jungkook BTS dan Charlie Putih ini ramai digunakan pengguna TikTok sebagai backsound untuk konten mereka.

Saking populernya, lagu Left and Right kini menjadi cikal bakal sebuah tren dance 'Left and Right'.

Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Left and Right' milik Jungkook BTS yang berkolaborasi dengan Charlie Puth:

[Chorus: Charlie Puth]

Memories follow me left and right

I can feel you over here, I can feel you over here

You take up every corner of my mind