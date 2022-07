Ria Ricis Melahirkan, Teuku Ryan Bocorkan Sosok Anak Perempuannya

PIKIRAN RAKYAT - Suami Ria Ricis, Teuku Ryan mengumumkan kabar bahagia terkait kelahiran anak pertamanya.



Teuku Ryan menyampaikan Ria Ricis telah melahirkan seorang anak perempuan pada Selasa, 26 Juli 2022.



Kabar bahagia tersebut diungkapkan Teuku Ryan melalui laman Instagram miliknya.



Dalam unggahannya, Teuku Ryan membocorkan sosok anak perempuannya dengan memperlihatkan bagian tangan putrinya.

Teuku Ryan mengatakan Ria Ricis melahirkan anak perempuannya dengan sehat dan cantik di RSIA Bina Medika, Bintaro, Jakarta.



"Bismillah, alhamdulillah telah lahir anak pertama kami hari Selasa, 26 Juli 2022 pukul 08.26 pagi hari di Rsia Bina medika Bintaro dengan sehat dan cantik," kat Teuku Ryan dalam unggahan Instagram @teukuryantr.



Teuku Ryan berharap anak perempuannya menjadi anak sholihah di kemudian hari.



"Insyaallah sholiha ya sayang," ucapnya.



Unggahan Teuku Ryan itu mendapat respon baik dari sahabat selebriti, mereka memberikan selamat atas kelahiran anak pertama Teuku Ryan dan Ria Ricis.

"Congrats guys!!! Aaaa terharuuuu kalian udah jadi orangtua skrg semoga aku bisa nyusul punya debayyy aminnnn," kata @marishachacha.



"Masyaallah tabarakallah semoga menjadi anak shalihah ya cantik nanti ngaji bareng kakak2 santri," ucap @maskanulhuffadz.



"Masya Allah.. selamattt @teukuryantr @riaricis1795 . Welcome to the world baby R," kata @denidenias.



"CONGRAAATSSS!! Semoga menjadi anak yang sehat, pintar dan bermanfaat bagi orang banyak.," ujar @fitra.eri.



"MasyaAllah Tabarakallah sehat terus ya adik bayi cantik, selamat jadi Ibu Bapak ya kalian," kata @aryeshjianarta.***