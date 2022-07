Aksi Beda Cinta Laura di Citayam Fashion Week, Pilih Pungut Sampah daripada Catwalk

PIKIRAN RAKYAT - Fenomena Citayam Fashion Week di Dukuh Atas, Jakarta Selatan kini tengah menuai sorotan.

Para anak muda yang sebagian besar berasal dari Citayam hingga Bojonggede ini saling memamerkan outfit unik.

Namun tak hanya mereka, sejumlah pejabat publik dan artis tanah air ikut turun memeriahkan, membuat konten hingga ajang fashion di Citayam Fashion Week.

Namun hal berbeda justru dilakukan Cinta Laura saat mendatangi kawasan itu pada Senin, 25 Juli 2022.

Bukannya catwalk seperti kebanyakan artis lainnya, Cinta Laura justru datang membawa pesan tentang lingkungan.

“Banyak orang gak sadar bahwa kerusakan lingkungan akan terasa dampaknya dalam WAKTU DEKAT! Kita sebagai anak muda udah gak bisa lagi bilang bahwa ini tidak akan berdampak pada generasi kita!” tulis akun @claurakiehl dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 26 Juli 2022.

“Believe it or not, sampah yang kita buang setiap harinya yang akhirnya ditampung di tempat pembuangan sampah dapat mengeluarkan metana, hidrokarbon yang mencemarkan udara yang kita hirup. Tentunya, sampah juga meracuni sumber air kita. Not scary enough?” tambahnya