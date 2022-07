Lirik Lagu Hype Boy - New Jeans, Single Debut Minji CS yang Sukses Bertengger di Puncak Chart Musik Kpop

PIKIRAN RAKYAT - Selain lagu Attention, girlband New Jeans juga merilis lagi Hype Boy sebagai single debutnya.

Gilr grup di bawa naungan HYBE Entertainment ini bahkan langsung merilis empat versi sekaligus. Diantaranya versi Minji, Hanni, Danielle & Haerin, Hyein.

Berikut lirik lagu Hype Boy - New Jeans yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Hype Boy - New Jeans

(1,2,3,4)

baby, got me looking so crazy

ppajyeobeorineun daydream

got me feeling you

neodo malhaejullae

nuga naege mworadeun

namdeulgwaneun dalla neon

Maybe you could be the one

nal mideobwa han beon

I’m not looking for just fun

Maybe I could be the one

Oh baby

yeminhadae na lately

neo eopsineun maeil maeiri yeah

jaemieopseo eojjeoji

I just want you

Call my phone right now

I just wanna hear you’re mine