Lirik Lagu Attention - New Jeans, Single Baru Adik BTS yang Sukses Jadi Trending di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Panggung hiburan Korea Selatan kembali kedatangan girlband baru bernama New Jeans.

Pada debut perdananya, New Jeans merilis lagu Attention pada 21 Juli 2022 lalu.

Girlband yang berada di bawah naungan HYBE Labels ini digawangi oleh Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Berikut lirik lagu Attention - New Jeans yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Baca Juga: Video Anggota Dewan Ngamuk ke Ketua Dewan Beredar di Medsos

Lirik Lagu Attention- New Jeans

You and me nae mami boiji

Hanchameul chyeodabwa

Gakkai dagaga