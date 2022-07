Dukungan Young Lex untuk Baim Wong: Semuanya Selalu Tuduhan dan Asumsi...

PIKIRAN RAKYAT - Baim Wong dan Paula Verhoeven belum lama ini mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas nama perusahaannya, PT Tiger Wong Entertainment.

Hal tersebut membuat Instagram Baim Wong dibanjiri komentar netizen, salah satu unggahan suami Paula Verhoeven itu bahkan dibanjiri komentar dengan kalimat ‘created by the poor, stolen by the rich’ yang artinya ‘dibuat oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya’.

Baim Wong lantas menyampaikan klarifikasi terkait didaftarkannya Hak Kekayaan Intelektual Citayam Fashion Week.

Klarifikasi Baim Wong tersebut dibanjiri komentar, tak sedikit yang menyemangatinya, salah satunya Young Lex.

“Semuanya selalu tuduhan dan asumsi, kenapa ga ngobrol dulu sih? Gas terus abangku,” katanya melalui akun Instagram @young_lex18.

Pernyataan influencer tersebut kemudian dikomentari netizen, tak sedikit yang menyayangkan sikap Young Lex.

Dalam klarifikasi yang disampaikan Baim Wong, suami Paula Verhoeven tersebut menjelaskan niat mulia mendaftarkan CFW ke PDKI.

Menurutnya, ia ingin menjadikan ini sebagai wadah yang legal bagi kreator untuk keberlanjutan tren ini.