Pertanda Rujuk Kian Menguat, Gading Marten dan Gisel Makin Mesra

PIKIRAN RAKYAT - Meski sudah lama bercerai, hubungan penyanyi Gisella Anastasya alias Gisel dengan mantan suaminya, Gading Marten diketahui masih adem ayem.

Hal tersebut terjadi lantaran baik Gisel maupun Gading Marten, keduanya sepakat tak ingin perceraiannya berdampak buruk pada putri sematawayangnya, Gempita.

Bahkan, sebagai ayah yang baik, Gading Maryen pun diketahui masih sering berkunjung ke rumah Gisel, hanya untuk menyapa putrinya.

Keharmonisan itu terus dibangun Gading Marten dan Gisel agar Gempi tak merasa kekurangan.

Tak heran kebersamaannya dengan Gisel dan Gempi kerap membuat netizen baper hingga meminta keduanya rujuk.

Apalagi belum lama ini Gisel kedapatan memberikan kode yang menuai spekulasi keduanya bakal kembali rujuk.

Hal tersebut terungkap dalam unggahan terbaru Gading Marten yang tampak membagikan sebuah kolase foto kedekatannya dengan Gempi lewat akun Instagram pribadinya.

“You are my everything. Selamat hari anak nasional,” kata Gading Marten.