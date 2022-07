Polemik Didaftarkannya Citayam Fashion Week ke PDKI, Baim Wong Singgung Kepedulian

PIKIRAN RAKYAT - Langkah perusahaan Baim Wong, PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Hal tersebut mendapat sorotan dari pelbagai pihak, salah satunya Ernest Prakasa.

Ernest Prakasa turut menanggapi kabar menghebohkan tersebut. Menurut dia, Hak Kekayaan Intelektual dibuat untuk melindungi kreator, agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karyanya.

“HAKI itu H-nya Hak. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri. Gak tau malu,” kata dia melalui akun Twitter @ernestprakasa.

“Daftarin OPEN MIC ke HAKI. Daftarin ROASTING ke HAKI. Daftarin Citayam Fashion Week ke Haki. Serakah banget jadi orang,” katanya lagi.

Bukan cuma Ernest Prakasa, netizen bahkan membanjiri kolom komentar Instagram Baim Wong dengan kalimat Created By The Poor Stolen By The Rich (Diciptakan oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya).

Tak diam, Baim Wong lantas menyampaikan klarifikasi tentang perusahaannya yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HAKI.

Dia menyebut, Citayam Fashion Week bukan miliknya, melainkan milik remaja SCBD (Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok) dan Indonesia.