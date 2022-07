Siapa Kang the Conqueror? Villain yang Muncul di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

PIKIRAN RAKYAT - Kang the Conqueror (Johnathan Majors) dikonfirmasi akan muncul dalam film Ant Man and the Wasp: Quantumania sebagai seorang penjahat atau villain.

Kang the Conqueror, dalam komik Marvel, diceritakan sebagai salah satu penjahat yang besar. Dan bahkan ancamannya lebih besar daripada Thanos.

Kang the Conqueror pertama kali diperkenalkan dalam serial Loki, yang dijuluki He Who Remains, di episode 6.

Sedangkan dalam komik Marvel, Kang the Conqueror muncul pada tahun 1964 di Avengers episode 8.

Dijelaskan, dia merupakan penguasa ruang dan waktu serta penakluk Multiverse di dalam komiknya.

Jadi kenapa Kang the Conqueror dianggap paling berbahaya?

Kang digambarkan sebagai sosok yang mengendalikan seluruh Multiverse. He Who Remains, memiliki setiap garis waktu di bawah jempolnya.