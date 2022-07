Lirik Lagu Mama I Love You - Arsy Hermansyah, Lagu Cinta dari si Sulung untuk Anang dan Ashanty

PIKIRAN RAKYAT - Lahir dari keluarga musisi, putri Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsy Hermansyah akhirnya memulai kariernya sebagai penyanyi.

Dalam debutnya ini, Arsy Hermansyah menyanyikan lagu Mama I Love You yang liriknya ditulis langsung oleh ayah bundanya, Anang Hermansyah dan Ashanty.

Baru dua hari diunggah ke kanal YouTube, lagu Mama I Love You milik Arsy Hermansyah itu sudah ditonton lebih dari 400 ribu penonton.

Bahkan lagu Mama I Love You juga masuk dalam jajaran trending YouTube.

Berikut lirik lagu Mama I Love You - Arsy Hermansyah yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Lirik Lagu Mama I Love You - Arsy

Saat air matamu terjatuh

Aku merasakan sedih

Aku kan pahami cintamu

Maafkan aku selama ini

Aku cinta padamu

Mama I Love You

There be no one

Carry bless you

Your my encedecnal love

Cintamu Segalanya