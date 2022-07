Profil dan Deretan Film Jonathan Majors, Pemeran Kang the Conqueror di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan Kang the Conqueror dalam poster film terbaru Marvel, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania mencuri perhatian penggemar.

Tokoh Kang the Conqueror dalam film keluaran terbaru Marvel tersebut diperankan oleh aktor Jonathan Majors.

Lantas, siapakah Jonathan Majors dan apa saja film yang sudah dibintanginya?

Berikut Pikiran-Rakyat.com sudah merangkum profil Jonathan Majors dan film yang pernah dibintangi.

Jonathan Majors merupakan aktor Amerika Serikat, dikenal melalui film ‘The Last Black Man in San Francisco’ yang berperan sebagai sahabat Jimmie Fails.

Aktor yang akan memerankan Kang the Conqueror ini lahir pada 7 September 1989 di Lompoc, California, Amerika Serikat.

Nama lengkap Jonathan Michael Major dan memiliki zodiak Virgo serta tinggi badan 1,83 meter.

Pendidikan Jonathan dihabiskan di Yale School of Drama dan menyandang Gelar MFA di bidang akting.