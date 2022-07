Jadwal Tayang 15 Film Terbaru Marvel Tahun 2022-2025, Cek Kalender Lengkapnya di Sini!

PIKIRAN RAKYAT – Marvel Cinematic Universe (MCU) pada tahun ini kembali menyelenggarakan acara San Diego Comic Conference (SDCC).

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang diadakan secara online karena masih dalam suasana pandemi Covid-19 yang buruk, kini acara tersebut diadakan secara offline.

Acara Marvel ini dibuat untuk mengumumkan karya-karya terbaru dari mereka, salah satunya yang terdekat ada Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law.

Film tersebut menceritakan tentang kehidupan yang rumit dari seorang pengacara berusia 30 tahun bernama Jennifer Walters yang menjadi raksasa hijau dengan tinggi sekitar 2 meter.

Baca Juga: The Sandman 2022 Serial Terbaru Netflix akan Segera Tayang, Berikut Sinopsis dan Link Nontonnya

Berikut adalah daftar film terbaru Marvel yang akan dirilis hingga tahun 2025.

1. Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law

2. Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever

3. Marvel Studios Secret Invasion

4. Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 3

5. Marvel Studios Loki Season 2

6. Marvel Studios Blade

7. Marvel Studios Echo

8. Marvel Studios Ironheart

9. Marvel Studios Agatha: Coven of Chaos

10. Marvel Studios Captain America: New World Order

11. Marvel Studios Daredevil: Born Again starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio

12. Marvel Studios Thunderbolts

13. Marvel Studios Fantastic Four

14. Marvel Studios Avengers: The Kang Dynasty

15. Marvel Studios Avengers: Secret Wars

Berikut adalah jadwal tayang 15 film tersebut.

2022

1. Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law (17 Agustus 2022 di Disney+)

2. Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (11 November 2022 di bioskop)