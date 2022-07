The Sandman 2022 Serial Terbaru Netflix akan Segera Tayang, Berikut Sinopsis dan Link Nontonnya

PIKIRAN RAKYAT - Netflix kembali akan menghadirkan film terbaru yang tentunya sayang untuk dilewatkan.

Kali ini, film serial yang akan segera ditayangkan Netflix berjudul The Sandman.

Film The Sandman ini diadaptasi dari komik DC karya Neil Gaiman, karya yang pernah populer di tahun 90-an.

Serial yang bergenre fantasi dan bercerita tentang pertualangan ini, dikonfirmasi akan segera tayang pada 5 Agustus 2022 mendatang.

Kabar perilisan film The Sandman disampaikan melalui akun Twitter resmi Netflix.

Sinopsis The Sandman menceritakan mengenai kisah Dream of the Endless, sang Dewa Mimpi.

Morpheus atau yang dikenal dengan Dream merupakan makhluk yang sangat tua, banyak menghabiskan waktunya di dekat Bumi.

Seorang penyihir yang mencoba menangkap kematian untuk menawar kehidupan abadi malah menjebak adik laki-lakinya, Dream.